Буквально всю прошлую неделю в социальных сетях под постами разных костанайских СМИ, в том числе и в инстаграме Алау, можно было увидеть гневные комментарий горожан, которых, мягко говоря, не устраивают последствия новой транспортной ремофрмы. Напомним, в областном центре у 14 автобусных маршрутов оптимизировали графики их хождения. Теперь, ожидание транспорта вечером после часа пик может достигать 30 минут.

Аким Костаная Марат Жундубаев на совещании подчеркнул, что убрали те автобусы, которые долго простаивают без дела.

«Мы еще до конца не подводим итоги. Я хочу сказать две вещи. Первое — что касается перевозчиков. Перевозчик у нас это бизнес. То, что мы поддерживаем его, это же хорошо. Никаких предвзятых отношений ни к кому у нас нет. Вы все здесь сидите. Понимание есть, вы знаете. Как мы вам помогали, какую совместную работу мы проводили по обновлению автобусов. Я хочу, чтобы вы поняли. Что это все фиксируется «AlemPay «. А придут обязательно проверять фискальные органы, они будут ориентироваться на данные AlemPay и если по году у вас будет 40% минус — воздух возили, будет представление прокурора, 100%, чтобы восстановить эти средства. Это будет для вас болезненно, в первую очередь. Я к чему говорю, баловаться государственными, бюджетными деньгами нельзя никак, никак нельзя. Это же риски ваши убираем, не для того, чтобы вас там подрезать или урезать, эти деньги все равно на место поставите. Потому что это все фиксируется. Другой вопрос — качество должно быть. Мы с вами отрабатываем. Совместно все это делам. Просто я хочу сказать, что мы ЖКХ, они правильно все делают, я их поддерживаю в это направлении с AlemPay. Нужно считать деньги», — подчеркнул Марат Жундубаев.

