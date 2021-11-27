Банду домушников задержали в Костанае

Серийных домушников задержали костанайские оперативники, сообщает Polisia.kz.

С 27 октября в Управление полиции города Костаная стали поступать заявления от граждан по фактам квартирных краж. Почерк совершения преступлений примерно одинаков: путем подбора ключа неизвестные проникали в квартиру и похищали денежные средства и золотые изделия. Общая сумма ущерба составила 2 млн тенге.

Так, 18 ноября 54-летняя местная жительница, вернувшись домой с работы, обнаружила, что входная дверь не заперта на ключ. Потерпевшая обнаружила в квартире беспорядок и пропажу золотых изделий. После чего позвонила в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили предполагаемых подозреваемых. Мужчины были задержаны оперативниками города при попытке скрыться с места несостоявшегося преступления. Тем не менее, у злоумышленников были изъяты ювелирные изделия с ранее совершенных краж, а также перчатки, рации, отмычки и залоговый билет с ломбарда.

– В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к аналогичным фактам. Один из подозреваемых неоднократно судим за совершение квартирных краж. Проводятся необходимые следственные действия в рамках зарегистрированных по ст. 188 ч. 3 УК РК уголовных дел, – сообщил заместитель начальника ДП области Дюсембай Байбусунов.

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