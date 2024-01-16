Бани не ставить, там мы будем строить. Аким Костаная о разработке плана нового микрорайона

В этом году, вплотную займутся разработкой плана детальной планировки в границах улиц Л.Беды-Абая-Әбілсай-Тобольской-Красный кузнец — это район Наримановского рынка, общей площадью 120 га.

В настоящее время идут конкурсные процедуры, предполагаемый срок их окончания июль.

«Рано или поздно он себя изживает, поэтому нам нужно там застолбить, чтобы завтра там не строили бани, какие -то коммерчески склады, зернохранилищ и так далее, сегодня он во дворе себе поставит и ничего не сделаешь, будет ПДП он не сможет его ввести и там мы будем застраивать. Касается «Наримановского рынка». Вот яркий пример. Он себя изжил. В любое время подъешь, там машин нет», отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

По мнению акима города, на Наримановском рынке сейчас работает 15 процентов предпринимателей и он не пользуется спросом у населения. Помимо этого, продолжил аким, в этом районе нет школ, а количество населения растет. Всего же в 2024 году на территории Костаная частные застройщики намерены возвести 33 многоэтажки.

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