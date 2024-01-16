USD 451.37
EUR 494.02
RUB 5.15
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Бани не ставить, там мы будем строить. Аким Костаная о…

Бани не ставить, там мы будем строить. Аким Костаная о разработке плана нового микрорайона

alau.kz

В этом году, вплотную займутся разработкой плана детальной планировки в границах улиц Л.Беды-Абая-Әбілсай-Тобольской-Красный кузнец — это район Наримановского рынка, общей площадью 120 га.

В настоящее время идут конкурсные процедуры, предполагаемый срок их окончания июль.

«Рано или поздно он себя изживает, поэтому нам нужно там застолбить, чтобы завтра там не строили бани, какие -то коммерчески склады, зернохранилищ и так далее, сегодня он во дворе себе поставит и ничего не сделаешь, будет ПДП он не сможет его ввести и там мы будем застраивать. Касается «Наримановского рынка». Вот яркий пример. Он себя изжил. В любое время подъешь, там машин нет», отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

По мнению акима города, на Наримановском рынке сейчас работает 15 процентов предпринимателей и он не пользуется спросом у населения. Помимо этого, продолжил аким, в этом районе нет школ, а количество населения растет. Всего же в 2024 году на территории Костаная частные застройщики намерены возвести 33 многоэтажки.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Больных корью становится больше. Обращение к жителям Костанайской области