До −6 градусов, снег и гололёд: погода в Костанайской области на 20 октября

Ночью на востоке Костанайской области ожидаются дождь и снег, гололёд. На севере и западе пройдут небольшие осадки. Ночью и утром на западе, севере и востоке области прогнозируется туман.
Ветер северо-западный, 9–14 метров в секунду. Ночью порывы достигнут 15–20 метров в секунду, днём такое усиление ожидается на севере и востоке области.
Температура воздуха ночью составит 1–6 градусов мороза, на юге области — 2 градуса тепла. Днём потеплеет до +5…+10 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду, ночью с порывами до 15–20 метров в секунду. Ночью прогнозируется −1…−3 градуса, днём — +6…+8 градусов.
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