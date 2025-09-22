 Ya Metrika Fast
Бани, парикмахерские со скидкой и концерты. План мероприятий к Дню пожилых людей

— Сегодня, 14:27
Изображение для новости: Бани, парикмахерские со скидкой и концерты. План мероприятий к Дню пожилых людей

pixabay.com

План мероприятий, ко Дню пожилого человека с 26 сентября по 1 октября представила пресс-служба акима Костаная. 

№ пп Мероприятие Дата проведения Место проведения/ Форма завершения
1   Фестиваль творчества «Қарттарым-асыл қазынам».  1 октября

17.00 часов

 ДК «Мирас»

 
2 Танцевальный ретро-вечер «Осенний вальс».  1 октября

18.30 часов

 ДК «Мирас»
3 Соревнования по доступным видам спорта (шахматы, шашки, настольный теннис) 20.09-30.09 Шахматный клуб,

теннисный корт.
4 Бесплатный проезд всех пенсионеров в общественном городском транспорте  

1 октября

 

 Бесплатный проезд в общественном транспорте
5 Предоставление скидок городскими банями и парикмахерскими в сентябре-октябре месяце 1 октября Перечень бань и парикмахерских
6 День проведения открытых дверей в поликлиниках города с 23 сентября по 3 октября Поликлиники города

Изображение 5 для Бани, парикмахерские со скидкой и концерты. План мероприятий к Дню пожилых людей Изображение 6 для Бани, парикмахерские со скидкой и концерты. План мероприятий к Дню пожилых людей



Теги:


