Ограничат ли обмен валюты для физлиц в Казахстане по новому закону
Проект закона о деятельности банков вносит изменения в особенностях их работы. Затронет он и процедуру...
|№ пп
|Мероприятие
|Дата проведения
|Место проведения/ Форма завершения
|1
|Фестиваль творчества «Қарттарым-асыл қазынам».
| 1 октября
17.00 часов
|ДК «Мирас»
|2
|Танцевальный ретро-вечер «Осенний вальс».
| 1 октября
18.30 часов
|ДК «Мирас»
|3
|Соревнования по доступным видам спорта (шахматы, шашки, настольный теннис)
|20.09-30.09
|Шахматный клуб,
теннисный корт.
|4
|Бесплатный проезд всех пенсионеров в общественном городском транспорте
|
1 октября
|Бесплатный проезд в общественном транспорте
|5
|Предоставление скидок городскими банями и парикмахерскими в сентябре-октябре месяце
|1 октября
|Перечень бань и парикмахерских
|6
|День проведения открытых дверей в поликлиниках города
|с 23 сентября по 3 октября
|Поликлиники города
