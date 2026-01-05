USD 505.53 EUR 593.44 RUB 6.34

Бани тушили в Рудном

— Сегодня, 10:56
Изображение для новости: Бани тушили в Рудном

Кадр из видео

Огнеборцы ДЧС Костанайской области ликвидировали два пожара в банях на территории города Рудный. Об этом сообщили в экстренных службах.

Первый вызов поступил с улицы Топоркова. На территории частного жилого дома произошло загорание бани. Прибывшие на место подразделения ДЧС оперативно провели разведку и приступили к тушению. Пожар был ликвидирован на малой площади.

Второе сообщение о возгорании поступило с улицы Майлина. На частном подворье загорелась стена бани на площади 1,5 квадратного метра. Благодаря слаженным и быстрым действиям огнеборцев пожар был оперативно потушен.

В обоих случаях пострадавших нет. Причины произошедших пожаров устанавливаются.

В МЧС Республики Казахстан напомнили жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации бань. Спасатели рекомендуют регулярно проверять исправность печного оборудования и дымоходов, не допускать перекала печей и не оставлять их без присмотра.



