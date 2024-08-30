Банк РК прекратил работу с системой переводов в РФ

Казахстанский Freedom Bank приостановил возможность проводить переводы через платежную систему «Золотая корона», заявили в пресс-службе банка. В службе поддержки кредитной организации подтвердили Frank Media эту информацию, уточнив, что срок возобновления возможности переводов не установлен.

«Банк ожидает дополнительную информацию от данного партнера, в целях проведения анализа, по результатам которого будет принято решение о дальнейших шагах», — отмечают в пресс-службе банка.

На этой неделе сообщалось, что в мобильном приложении казахстанского банка «Центркредит» (БЦК) для операционной системы Android на время пропадала функция перевода денежных средств через платежную систему «Золотая корона». В пресс-службе БЦК поясняли, что в банке изучают «обновленный санкционный список на предмет внесения изменений в свои процессы и сервисы». Также «Золотая корона» нескольких дней ограниченно работала в грузинских банках по причине проверок на связь с подсанкционными лицами.

На «Золотую корону» приходилось подавляющее большинство международных переводов из Казахстана.

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