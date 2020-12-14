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Банк выдал первый заем на строящееся жилье по программе «Баспана Хит»

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В сентябре 2020 года Национальный Банк Республики Казахстан утвердил изменения в ипотечную программу«Баспана Хит».

Согласно новым условиям программы граждане Казахстана могут оформлять ипотеку на приобретение строящегося жилья в рамках долевого участия по проекту банка второго уровня или с гарантией единого оператора жилищного строительства. Кроме того, изменены максимальные лимиты стоимости жилья для первичного рынка в городах Нур-Султан и Алматы с 25 млн до 35 млн тенге, а также для первичного и вторичного жилья — в Шымкенте до 25 млн тенге и Караганде до 20 млн тенге.

Ипотекой с новыми условиями первой среди казахстанцев воспользовалась жительница Алматы Ляйля Анасова.

«Я давно искала варианты расширения», — говорит Ляйля. «Мы с семьей жили в двухкомнатной квартире. Там было всего 50 квадратных метров — очень тесно. Я знала, что строящееся жилье дешевле. Но имеющиеся варианты рассрочки от застройщика я бы не потянула».

По словам Лейлы, о возможности приобрести строящееся жилье по программе «Баспана Хит» она узнала у коллеги. Заинтересовавшись, начала собирать информацию. Одновременно, начала поиск недорогих и подходящих по расположению жилых комплексов, которые имеют гарантию завершения строительства.

«В итоге я выбрала жилищный комплекс «Terracotta» от застройщика Qazaq Stroy, который был аккредитован Банком ЦентрКредит. Рассчитываю частично закрыть ипотеку с помощью изъятия из пенсионного фонда. Наш дом обещают сдать осенью следующего года», — рассказала Ляйля.

По словам заместителя председателя правления АО «Казахстанский фонд устойчивости» Рустема Кыдыкова, к реализации строящихся жилых объектов через программу «Баспана Хит» допускаются аккредитованные банками застройщики, соответствующие требованиям банков по финансовой устойчивости и опыту на рынке.

«Новые условия программы «Баспана Хит» направлены на повышение доступности жилья и увеличение спроса на первичное жилье.

В ближайшее время к выдаче ипотечных займов по новым условиям программы присоединятся другие банки и аккредитованные застройщики», — добавил Рустем Кыдыков.

Напомним, ипотека «Баспана Хит» была запущена в 2018 году с целью стимулирования долгосрочного кредитования на рынке жилья, благодаря которой более 40 000 казахстанцев обрели свое жилье.

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