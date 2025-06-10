Банк задает лишние вопросы? Возможно, именно так вам спасают деньги





Современные мошенники все чаще используют не только технические уловки, но и методы психологического воздействия. Пока человек уверен, что разговаривает с сотрудником банка или полиции, злоумышленники убеждают его оформить кредит или перевести сбережения на так называемый «безопасный счет». Именно поэтому борьба с интернет-мошенниками нередко начинается прямо у банковской кассы.

Юлия Байменова, сотрудница банка:

Из последних случаев у нас было два подобных. Это переводы через кассу в Грузию: одна женщина хотела перевести 10 тысяч долларов, вторая клиентка, уже пожилая женщина, — около четырех миллионов тенге. Когда кассир задает наводящие вопросы — звонил ли кто-то, обращался ли, — сначала клиенты отвечают, что нет, говорят, что переводят деньги знакомым, на свадьбу или по другим личным причинам.

По словам специалистов, счет в таких ситуациях идет буквально на минуты. Если сотрудники банка замечают подозрительные признаки, они сразу вызывают полицейских. Пока перевод не подтвержден, правоохранители пытаются объяснить человеку, что на другом конце телефона находятся не сотрудники государственных органов, а мошенники.

Бекназар Майленов, оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области:

Мы проводим разъяснительную работу, объясняем человеку, что он стал очередной жертвой мошенников. Если это пожилой человек, приглашаем родственников — детей или других близких, чтобы вместе убедить его отказаться от перевода. Когда человек понимает ситуацию, совместно с сотрудниками банка, с его согласия, блокируем счета.

Такая схема уже доказала свою эффективность. Только за последнюю неделю благодаря совместной работе банковских работников и полиции удалось предотвратить несколько попыток хищения крупных сумм.

В банках отмечают, что сотрудников регулярно обучают новым методам противодействия мошенничеству.

Даулет Топин, директор филиала банка:

У нас есть департамент по борьбе с мошенничеством в головном офисе в Алматы. Специалисты изучают новые схемы обмана и постоянно повышают грамотность сотрудников. Практически каждую неделю проходят обучения, поскольку появляются новые банковские продукты, меняется законодательство, и вопрос противодействия мошенничеству обязательно рассматривается на таких занятиях.

Специалисты напоминают: если сотрудники банка задают дополнительные вопросы о цели перевода или получателе средств, не стоит воспринимать это как формальность. В некоторых случаях именно такие вопросы помогают вовремя распознать мошенников и сохранить деньги клиента.

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