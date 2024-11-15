Декретные выплаты стали меньше: в ГФСС объяснили причины





Средний размер единовременной социальной выплаты по беременности и родам в первом полугодии 2026 года составил около 1,4 млн тенге. Об этом сообщила заместитель директора филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по Алматы Балгын Сатбеккызы, передает zakon.kz

По ее словам, за первые шесть месяцев текущего года выплаты из Государственного фонда социального страхования получили более 94 тысяч жителей Алматы. На эти цели направлено 48,5 млрд тенге, при этом основная часть средств пришлась на декретные выплаты и пособия по уходу за ребенком.

Для сравнения, в первом полугодии 2025 года средний размер выплаты по беременности и родам составлял 1,6 млн тенге. Таким образом, показатель снизился на 254,9 тыс. тенге, или 15,5% .

Как пояснила Балгын Сатбеккызы, снижение связано с изменениями в законодательстве. Теперь максимальный размер среднемесячного дохода, учитываемого при расчете выплаты, ограничен семикратным размером минимальной заработной платы — 595 тыс. тенге.

Размер социальной выплаты рассчитывается индивидуально. Он зависит от среднемесячного дохода, с которого в течение последних 12 месяцев уплачивались социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, а также от продолжительности отпуска по беременности и родам.

По данным ГФСС, на сегодняшний день максимальный размер единовременной социальной выплаты по беременности и родам составляет 2 млн 499 тыс. тенге.

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