Девять стримеров наказали за TikTok-эфиры: МВД назвало причины





Министерство внутренних дел Казахстана привлекло к административной ответственности девять авторов противоправного контента в социальных сетях. Как сообщили в МВД, пользователи ради лайков, просмотров и донатов нарушали законодательство, устраивая опасные пранки, используя нецензурную лексику и оскорбляя окружающих.

По данным ведомства, нарушения фиксировались во время прямых эфиров, в том числе в TikTok. В МВД отметили, что подобный контент ежедневно видят тысячи пользователей, включая несовершеннолетних.

Так, 37-летняя жительница Астаны, известная в TikTok под никнеймом «Бауырсақ», во время прямого эфира использовала нецензурную лексику и распространяла аморальный контент. За мелкое хулиганство ей назначен штраф.

В Алматы 32-летний стример, известный под никнеймом «Ақтөре», во время трансляции оскорблял окружающих и нецензурно выражался. По решению суда он арестован на пять суток.

В Шымкенте 20-летний молодой человек инсценировал в прямом эфире похищение человека с применением электрошокера. Кроме того, он использовал нецензурную брань и нарушал общественный порядок. Суд назначил ему административный арест на восемь суток.

В Жамбылской области к ответственности также привлекли женщину, известную под никнеймом «Алтын қыз», которая неоднократно выходила в эфир с использованием нецензурной лексики. Ей назначен штраф.

Кроме того, в этом же регионе установлены двое 19-летних пользователей TikTok, которые ради донатов во время прямых эфиров намеренно причиняли друг другу физическую боль, создавая «хайповый» контент. Оба привлечены к административной ответственности.

В МВД подчеркнули, что рассчитывать на анонимность в интернете не стоит.

«У Министерства внутренних дел есть все необходимые инструменты, чтобы установить личность любого нарушителя. Каждый подобный факт будет выявлен. Каждый нарушитель понесет ответственность в соответствии с законом», — заявил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

В ведомстве добавили, что продолжат выявлять и пресекать противоправный контент в цифровом пространстве.

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