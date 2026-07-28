Изнуряющая жара отступит: когда в Костанайскую область придет похолодание





Июль в Костанайской области выдался аномально жарким. В отдельные дни температура воздуха достигала +38 градусов. Причиной стали теплые воздушные массы, поступающие в регион из Центральной Азии. По данным синоптиков, до конца июля сильная жара сохранится.

В ближайшие дни на большей части территории области ожидается от +33 до +38 градусов.

Антонина Шибаршина, начальник отдела метеопрогнозов Костанайского областного филиала РГП «Казгидромет»:

На юге области ожидается очень сильная жара — +41…+43 градуса. В ночные часы температура составит +20…+25 градусов. Но к концу недели ситуация начнет меняться. Погоду станет формировать западный циклон и атмосферные фронтальные разделы.

Уже в предстоящие выходные через Костанайскую область пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет усиление ветра, дожди, местами грозы и град. Август встретит жителей региона более прохладной погодой: днем воздух прогреется до +20…+27 градусов, ночью температура опустится до +13…+18.

Антонина Шибаршина, начальник отдела метеопрогнозов Костанайского областного филиала РГП «Казгидромет»:

Если говорить про август, то из-за частой смены синоптической ситуации погода будет часто меняться. Жаркие и аномально жаркие дни будут сменяться дождливыми. В среднем за месяц температура воздуха ожидается около нормы, а количество осадков — выше нормы.

Вместе с тем синоптики отмечают, что прохлада продержится недолго. Уже во второй половине первой декады августа жара вновь начнет усиливаться, а во второй декаде месяца местами температура воздуха снова может повыситься до +33…+38 градусов.

Антонина Шибаршина, начальник отдела метеопрогнозов Костанайского областного филиала РГП «Казгидромет»:

Наиболее прохладная погода прогнозируется во второй декаде. В ночные часы температура ожидается +7…+12 градусов, днем — +12…+24. Пройдут дожди с грозами.

В целом, по словам Антонины Шибаршиной, последний месяц лета в Костанайской области будет отличаться переменчивой погодой с чередованием жары и дождливых периодов.

Девять стримеров наказали за TikTok-эфиры: МВД назвало причины Министерство внутренних дел Казахстана привлекло к административной ответственности девять авторов противоправного контента в социальных сетях....

Костанайцу, которому оторвало пальцы на работе, присудили 3 млн тенге компенсации Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к ТОО о признании факта...

Без согласия жильцов: когда могут снести дом по программе реновации Снос домов в рамках программы реновации жилья возможен только с согласия собственников. Об этом сообщил...