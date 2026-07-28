Изнуряющая жара отступит: когда в Костанайскую область придет похолодание

Июль в Костанайской области выдался аномально жарким. В отдельные дни температура воздуха достигала +38 градусов. Причиной стали теплые воздушные массы, поступающие в регион из Центральной Азии. По данным синоптиков, до конца июля сильная жара сохранится.
В ближайшие дни на большей части территории области ожидается от +33 до +38 градусов.
Антонина Шибаршина, начальник отдела метеопрогнозов Костанайского областного филиала РГП «Казгидромет»:
На юге области ожидается очень сильная жара — +41…+43 градуса. В ночные часы температура составит +20…+25 градусов. Но к концу недели ситуация начнет меняться. Погоду станет формировать западный циклон и атмосферные фронтальные разделы.
Уже в предстоящие выходные через Костанайскую область пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет усиление ветра, дожди, местами грозы и град. Август встретит жителей региона более прохладной погодой: днем воздух прогреется до +20…+27 градусов, ночью температура опустится до +13…+18.
Антонина Шибаршина, начальник отдела метеопрогнозов Костанайского областного филиала РГП «Казгидромет»:
Если говорить про август, то из-за частой смены синоптической ситуации погода будет часто меняться. Жаркие и аномально жаркие дни будут сменяться дождливыми. В среднем за месяц температура воздуха ожидается около нормы, а количество осадков — выше нормы.
Вместе с тем синоптики отмечают, что прохлада продержится недолго. Уже во второй половине первой декады августа жара вновь начнет усиливаться, а во второй декаде месяца местами температура воздуха снова может повыситься до +33…+38 градусов.
Антонина Шибаршина, начальник отдела метеопрогнозов Костанайского областного филиала РГП «Казгидромет»:
Наиболее прохладная погода прогнозируется во второй декаде. В ночные часы температура ожидается +7…+12 градусов, днем — +12…+24. Пройдут дожди с грозами.
В целом, по словам Антонины Шибаршиной, последний месяц лета в Костанайской области будет отличаться переменчивой погодой с чередованием жары и дождливых периодов.
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