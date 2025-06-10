Прокуратура предупредила родителей после гибели 24 детей на воде в Костанайской области

Прокуратура Казахстана призывает жителей соблюдать меры предосторожности в купальный сезон. По данным МЧС, с начала купального сезона, который стартовал 1 июня, в водоемах страны утонули 68 человек, в том числе 24 ребенка. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти 90 человек, среди которых 23 ребенка.
Прокуроры совместно с сотрудниками полиции и МЧС проводят рейды в местах массового отдыха у воды, встречаются с жителями, распространяют памятки и разъясняют правила безопасного поведения через средства массовой информации и социальные сети.
Саян Абденов, представитель Генеральной прокуратуры РК:
Особое внимание уделяется предупреждению граждан об опасности купания в необорудованных местах. Такие участки не оборудованы спасательными постами, дно водоемов не обследовано, а значит, в случае чрезвычайной ситуации своевременная помощь может быть недоступна. Перед отдыхом у воды рекомендуется заранее ознакомиться с перечнем разрешенных мест для купания, размещенным на сайтах акиматов и территориальных подразделений МЧС.
Гражданам также напоминают об ответственности за нарушение правил безопасности на воде. Согласно Уголовному кодексу, за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение вреда здоровью, предусмотрено наказание — от штрафа до 5 тысяч МРП до лишения свободы на срок до пяти лет.
Саян Абденов, представитель Генеральной прокуратуры РК:
Кроме того, родители и законные представители несут административную ответственность за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетних по статье 127 КоАП. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере 10 МРП либо административного ареста сроком до 10 суток.
Профилактическая работа проводится и с детьми. Во время встреч им напоминают правила поведения на воде и объясняют, почему опасно купаться без сопровождения взрослых и в запрещенных местах.
Прокуратура призывает родителей не оставлять детей без присмотра возле водоемов и постоянно контролировать их местонахождение во время отдыха, поскольку даже несколько минут беспечности могут привести к трагическим последствиям.
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