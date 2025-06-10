До +41°: синоптики предупредили о сильной жаре в Костанайской области





В Костанайской области 29 июля сохранится жаркая погода. По прогнозу синоптиков, днем на западе и севере региона ожидаются небольшой дождь и гроза.

Ветер будет юго-восточный со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +20 до +25 градусов, днем ожидается сильная жара — от +33 до +38 градусов. На юге области столбики термометров поднимутся до +41 градуса .

В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +20…+22 градуса, днем — сильная жара до +34…+36 градусов.

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