Банкам разрешат конвертировать валютные займы без участия казахстанцев

Банкам второго уровня разрешат конвертировать валютные ипотечные займы, выданные до 1 января 2016 года, без участия казахстанцев. Поправки по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг одобрили в Мажилисе в первом чтении, передает Tengrinews.kz.

Член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Сергей Симонов отметил, что законопроект инициирован депутатами Парламента. Он охватывает вопросы валютных ипотечных займов населения, а также вопросы совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг.

«Что касается валютных ипотечных займов. 10 января 2018 года в своем Послании народу Елбасы поручено окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года. 27 марта 2018 года начата программа рефинансирования валютных ипотечных займов физлиц, выданных до 1 января 2016 года в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года — 188,35 тенге за доллар.

В целях максимального охвата предлагаются поправки в законодательство, предоставляющие банкам право провести конвертацию задолженности по валютным ипотечным займам физлиц в тенге по курсу на 18 августа 2015 года без заявления заемщика в одностороннем порядке, что позволит в кратчайшие сроки исполнить поручение Елбасы», — сказал Симонов.

Депутат Артур Платонов добавил, что, по информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, вовлеченность заемщиков в данную программу все еще недостаточна.

«В марте текущего года подано около 9,5 тысячи заявок. В рамках этой программы подлежат рефинансированию порядка 13 тысяч займов ипотечных. (…) Почему банки второго уровня до сих пор не закрыли вопрос финансирования валютных заемщиков и сколько потребуется времени после принятия этих поправок для завершения финансирования всех ипотечных займов?» — поинтересовался мажилисмен.

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов ответил, что в настоящее время 13 тысяч граждан имеют валютные займы, из них 9 тысяч уже обратились. По 7 724 займам уже одобрено, оставшиеся будут рефинансированы, конвертированы в ближайшее время.

«Остаются 3800 заемщиков, которые не конвертированы, не воспользовались условиями программы. Три основные причины: есть часть заемщиков, которые не соответствуют условиям программы, то есть социальной направленности программы, их валютные займы превышают 500 тысяч долларов США. У банков отсутствуют достоверные сведения, данные о заемщиках. Некоторые заемщики не обратились в банки. Мы надеемся, что с принятием закона банки смогут в одностороннем порядке сконвертировать», — сказал он.

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