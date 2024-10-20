На заседании мажилиса глава АРРФР рассказала о работе над вопросом возмещения ущерба гражданам, на которых оформили мошеннические кредиты, передает корреспондент NUR.KZ.

«Вопрос, над которым мы работаем – это возможность возместить гражданам ущерб, который они понесли в результате оформления на них мошеннических кредитов. В начале этого года на уровне закона была предусмотрена норма по введению добровольного отказа от выдачи кредитов. Данная норма работает: 700 тысяч человек уже поставили отметку о добровольном отказе в eGov. Теперь, если будет выдан кредит при наличии данной отметки, то по решению суда в обязательном порядке такой кредит будет списан заемщику. Во-вторых, также у нас предусмотрено списание задолженности, если кредит был оформлен без личного участия заемщика. То есть, каким-то образом был получен доступ к его персональным данным, и он сам не принимал в этом участие», – заявила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Абылкасымова добавила, что если мошенникам удалось обойти, к примеру, безопасность банковского мобильного приложения, и оформить на человека кредит, то нести ответственность за это будет сам банк.

Также, по ее словам, в Казахстане расширят «типологию мошеннических операций»: если в системе будет видно, что клиент никогда не оформлял кредит на крупную сумму, и вдруг проводит такую операцию, ее должны будут проверить. «Такие виды мы будем добавлять в систему управления рисками, которые существуют в каждом банке. Это также потребует изменений на законодательном уровне. Если операция высокорисковая и антифрод банка (система борьбы с мошенничеством – прим. ред.), департамент по управлению рисками, видит, что кредит носит высокорисковый характер, то мы считаем, что необходимо вводить определенное требование по приостановке этой операции, дополнительной проверке – и только после этого выдавать кредит», – добавила глава агентства.

@Автор: Мими БутенкоАйгерим АскароваЖанна Мусабаева

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