Глава государства подписал законы «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства».

Документы направлены на совершенствование банковского регулирования, а также формирование правовой основы для дальнейшего развития финансовых технологий и безопасного внедрения инноваций.

Национальная цифровая финансовая инфраструктура

Законами закрепляется правовой статус Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ) и её ключевых компонентов. В их числе — Национальная платёжная система, межбанковские системы платёжных карточек и мобильных платежей, платформа цифрового тенге, открытый банкинг, система биометрической идентификации и Национальный антифрод-центр.

Предусматривается совершенствование взаимодействия банков с НЦФИ, что позволит населению и бизнесу осуществлять мобильные переводы и QR-платежи между разными банками. Реализация и развитие НЦФИ нацелены на повышение эффективности межбанковского взаимодействия, расширение инновационных финансовых сервисов и усиление конкуренции на финансовом рынке.

Цифровой тенге — новая форма национальной валюты

Законами формируется статус цифрового тенге как новой цифровой формы национальной валюты. Он признаётся законным платёжным средством на территории страны. Единственным эмитентом цифрового тенге является Национальный Банк Казахстана , а взаимодействие с ним будет осуществляться через участников финансового рынка.

Использование технологий смарт-контрактов и программируемости цифрового тенге открывает возможности для создания новых сервисов и повышения прозрачности использования государственных финансов.

Регулирование цифровых финансовых активов

Третьим ключевым направлением стало установление комплексного правового режима для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) и расширения регулируемого оборота необеспеченных криптовалют. Определены требования к инфраструктуре их обращения и полномочия регулирующих органов.

Введение регулируемого оборота криптовалют через лицензируемых провайдеров услуг цифровых активов позволит легализовать крипто-фиатные операции, обеспечить защиту прав граждан и прозрачность финансовых операций.

В целом принятые законы формируют единый, регулируемый и инклюзивный рынок цифровых активов, обеспечивая их бесшовную интеграцию в национальную финансовую систему Казахстана.

