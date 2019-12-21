Банки Казахстана обязали раскрывать информацию о себе

В Казахстане приняли закон, который позволяет странам — участницам ЕАЭС раскрывать друг другу информацию в сфере финансового рынка, передает Tengrinews.kz.

«Мы снимаем ограничения, чтобы на евразийском пространстве банки, страховые компании и участники рынка ценных бумаг могли взаимно участвовать… Конкуренция усилится между банками, что является позитивным стимулом и для потребителей финансовых услуг. Это приведет к снижению тарифов и расширению сферы финансовых услуг», — сказал заместитель председателя Национального банка Есжан Биртанов на пленарном заседании Сената.

По его словам, это усилит ответственность и устойчивость отечественного банковского, страхового секторов и игроков на рынке ценных бумаг.

«Разрешаем иностранным банкам открывать филиалы в Казахстане, по правилам ВТО есть издержки и ограничения. Например, банки должны иметь капитал более 20 миллиардов долларов акционерного капитала плюс минимальный уровень принятия депозитов в размере 120 тысяч (долларов)», — добавил он.

Соглашение разработано в соответствии со статьей 70 договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. В России и Беларуси завершили ратификацию соглашения. В Армении и Кыргызстане процедуры продолжаются. По данным заключения комитета Сената, создание общего финансового рынка предусматривает обеспечение взаимного признания лицензий в банковском, страховом секторе и секторе услуг на рынке ценных бумаг, недискриминационного доступа на финансовые рынки, совершенствование государственного регулирования и осуществления контроля и надзора на финансовых рынках.

Соглашение позволяет снять барьеры для доступа финансовых организаций на взаимные рынки государств — членов ЕАЭС.

При этом соглашение, как и договор о ЕАЭС, не предусматривает введение единой валюты или создание валютного союза. Депутаты Сената единогласно поддержали проект закона о ратификации соглашения о гармонизации законодательств государств — членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка.