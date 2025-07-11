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Фура загорелась на трассе в Костанайской области

— Сегодня, 09:00
Изображение для новости: Фура загорелась на трассе в Костанайской области

ДЧС

Минувшей ночью на территории Карабалыкского района Костанайской области, в пяти километрах от таможенного поста с Российской Федерацией, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Инцидент произошёл на республиканской автодороге «Алматы – Екатеринбург», по которой фура направлялась транзитом из России в Таджикистан.

На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы. Ситуация осложнялась значительным расстоянием до ближайшей пожарной части — более 70 километров. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, участок трассы временно был перекрыт сотрудниками полиции. Движение возобновили после полной ликвидации возгорания и устранения угрозы для других участников движения.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.



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