Минувшей ночью на территории Карабалыкского района Костанайской области, в пяти километрах от таможенного поста с Российской Федерацией, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Инцидент произошёл на республиканской автодороге «Алматы – Екатеринбург», по которой фура направлялась транзитом из России в Таджикистан.

На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы. Ситуация осложнялась значительным расстоянием до ближайшей пожарной части — более 70 километров. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, участок трассы временно был перекрыт сотрудниками полиции. Движение возобновили после полной ликвидации возгорания и устранения угрозы для других участников движения.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.

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