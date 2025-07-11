В этом году День Конституции, который отмечается 30 августа, выпадает на субботу. Согласно Закону РК «О праздниках», если праздничный день совпадает с выходным, то отдых переносится на следующий рабочий день, передает BAQ.KZ.
Это значит, что нерабочим днём станет понедельник, 1 сентября.
Таким образом, казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, получат полноценные трёхдневные выходные — с субботы по понедельник включительно.
Для тех, кто трудится по шестидневке, праздничный отдых продлится два дня — в субботу и воскресенье.
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