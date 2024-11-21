Казахстанский центральный депозитарий ценных бумаг (KCSD) дополнил правила отказа в переводе денежных средств, их зачислении или списании из-за санкционных рисков, передает Tengrinews.kz.

KCSD внес изменения в правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений. Согласно новым поправкам, депозитарий может отказать в оказании услуг клиенту в случае, если это может повлечь реализацию любого из рисков, присущих деятельности Центрального депозитария, который был выявлен его работниками в рамках выполнения внутренних контрольных процедур.