Казахстанский центральный депозитарий ценных бумаг (KCSD) дополнил правила отказа в переводе денежных средств, их зачислении или списании из-за санкционных рисков, передает Tengrinews.kz.
«Поправки разработаны в целях минимизации рисков, присущих деятельности Центрального депозитария и возможных ввиду неисполнения требований OFAC (Управление по контролю над иностранными активами США), учетных организаций и/или обслуживающих банков при установлении ими требований, ограничений и/или особых условий, которые оказывают непосредственное влияние на деятельность Центрального депозитария», — сообщили в организации.
Поправки предусматривают:
- нормы, обязывающие клиентов депозитария ограждать KCSD от претензий/исков со стороны их клиентов;
- право KCSD в отказе от оказания услуги клиенту в случае, если это может повлечь реализацию любого из рисков, присущих деятельности депозитария, который был выявлен его работниками в рамках выполнения внутренних контрольных процедур
Поправки вводятся в действие с 4 декабря.