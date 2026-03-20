Национальный банк Казахстана усиливает контроль за финансовыми операциями, вводя новые меры против телефонного мошенничества и теневых оборотов через личные счета. Изменения уже действуют с начала 2026 года и затрагивают как переводы, так и процедуру открытия счетов, сообщает digitalbusiness.kz.
Банки смогут приостанавливать переводы
Финансовым организациям предоставлено право временно блокировать подозрительные операции сроком до 24 часов. Речь идёт о ситуациях, когда клиент пытается перевести деньги, находясь под давлением мошенников и игнорируя предупреждения банка.
Как отметил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов, в таких случаях операцию могут приостановить, а клиента пригласить в отделение для подтверждения своих действий.
При этом человеку могут предложить прийти вместе с родственником, чтобы убедиться, что решение о переводе принято осознанно. Такая мера направлена на снижение числа мошенничеств и предотвращение случаев, когда средства уже отправлены и вернуть их невозможно.
Контроль за массовыми переводами усилят
Дополнительно ужесточается мониторинг регулярных поступлений на счета физических лиц.
Если в течение трёх месяцев подряд на карту поступает 100 и более переводов от разных отправителей ежемесячно, такие операции могут вызвать подозрение. В этом случае банк вправе провести дополнительную проверку и передать информацию в соответствующие органы.
Именно банки первыми анализируют финансовые потоки, оценивая назначения платежей и выявляя признаки возможных нарушений.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.