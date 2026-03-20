Национальный банк Казахстана усиливает контроль за финансовыми операциями, вводя новые меры против телефонного мошенничества и теневых оборотов через личные счета. Изменения уже действуют с начала 2026 года и затрагивают как переводы, так и процедуру открытия счетов, сообщает digitalbusiness.kz.

Банки смогут приостанавливать переводы

Финансовым организациям предоставлено право временно блокировать подозрительные операции сроком до 24 часов. Речь идёт о ситуациях, когда клиент пытается перевести деньги, находясь под давлением мошенников и игнорируя предупреждения банка.

Как отметил заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов, в таких случаях операцию могут приостановить, а клиента пригласить в отделение для подтверждения своих действий.

При этом человеку могут предложить прийти вместе с родственником, чтобы убедиться, что решение о переводе принято осознанно. Такая мера направлена на снижение числа мошенничеств и предотвращение случаев, когда средства уже отправлены и вернуть их невозможно.

Контроль за массовыми переводами усилят

Дополнительно ужесточается мониторинг регулярных поступлений на счета физических лиц.

Если в течение трёх месяцев подряд на карту поступает 100 и более переводов от разных отправителей ежемесячно, такие операции могут вызвать подозрение. В этом случае банк вправе провести дополнительную проверку и передать информацию в соответствующие органы.

Именно банки первыми анализируют финансовые потоки, оценивая назначения платежей и выявляя признаки возможных нарушений.

Шестидневка в Казахстане: Минпросвещения сделало важное заявление В Казахстане школы могут самостоятельно принимать решение о введении шестидневной учебной недели. Об этом сообщила...

Астрономическое событие дня: почему сегодня особенная дата Сегодня, 20 марта, в Казахстане наступило весеннее равноденствие — уникальное природное явление, которое знаменует начало...

Наурыз в Костанае: двухдневный праздник с концертами и Digital-юрточным городком Жителей и гостей Костаная приглашают на масштабное празднование Наурыз мейрамы, которое пройдёт 21 и 22...