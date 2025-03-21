Под удар могут попасть и добросовестные предприниматели.

С 19 января 2025 года в Казахстане вступили в силу новые поправки, принятые Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), которые существенно меняют подход банков к обслуживанию клиентов, передает Finratings.kz.

Согласно обновленным правилам, финансовые организации теперь обязаны ежегодно актуализировать данные о своих клиентах, а также усиливать контроль за использованием банковских карт. В первую очередь эти меры направлены на борьбу с теневыми схемами, отмыванием денег и деятельностью дропперов — лиц, оформляющих счета на подставных лиц.

Однако под удар могут попасть и добросовестные предприниматели. Многие из них используют сразу несколько пластиковых и виртуальных карт для ведения бизнеса, запуска рекламы, проведения международных платежей. Даже при отсутствии нарушений, такие пользователи могут оказаться в фокусе из-за повышенного внимания со стороны банков.

В ситуации, когда время критично — например, при срочной оплате импортного товара или рекламной кампании — любые задержки, связанные с дополнительной проверкой личности, могут привести к финансовым потерям.

Чтобы минимизировать риски, эксперты рекомендуют предпринимателям уже сейчас провести ревизию своих банковских счетов.

Что стоит сделать:

Проверить, сколько карт на вас оформлено — как физических, так и виртуальных.

Закрыть неиспользуемые карты, особенно те, которые давно не применяются в операциях.

Подготовиться к возможным запросам от банков и заранее обновить свои данные, чтобы не столкнуться с блокировками.

Также стоит помнить, что с введением новых правил банки получают право приостанавливать операции по карте до завершения проверки, особенно если клиент вызывает подозрение по критериям, связанным с риском проведения сомнительных транзакций

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