Казахстанский фонд гарантирования депозитов продолжает прием заявлений на выплату возмещения по «уважительным причинам», передает пресс-служба организации.
«На 1 марта 2025 года выплата гарантийного возмещения по «уважительной причине» составила – более 60 млн тенге. Средства получили 40 вкладчиков. Фонд продолжает рассматривать обращения вкладчиков в индивидуальном порядке, принимая во внимание документально подтвержденные обстоятельства», — сообщили в управлении мониторинга и выплат.
Напоминаем, что в данный момент на ликвидации находятся девять банков второго уровня, в том числе Tengri Bank, Capital Bank Kazakhstan, Asia Credit Bank, Банк Астаны. Срок выплат вкладчикам каждого из них истек, и невостребованные суммы возмещения переведены на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ.
Вкладчики, пропустившие срок выплаты, но имеющие «уважительные причины», все еще могут обратиться за возмещением. Перечень таких обстоятельств установлен Законом о гарантировании депозитов:
• поступление на воинскую службу;
• нахождение за пределами Республики Казахстан;
• оформление принятия наследства и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства;
• нахождение в местах лишения свободы;
• иные обстоятельства, установленные судом.
Каждая из вышеуказанных причин должна быть доказана документально.
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