Банки могут начать удерживать налоги с доходов самозанятых в Казахстане

В Казахстане предлагают обязать банки удерживать и перечислять налоги и социальные платежи самозанятых при безналичной оплате их работы или услуг. Об этом сообщает LS со ссылкой на эксперта Qazaq Expert Club Раушан Тасшоинову, передает lsm.kz
По её словам, такой механизм сократит число платежей, которые самозанятым приходится проводить самостоятельно, и снизит риск несвоевременной уплаты.
Другие предлагаемые изменения касаются получения банковской информации. Эксперт напомнила, что Комитет государственных доходов при наличии оснований уже вправе запрашивать сведения о счетах бизнеса, остатках и движении средств.
Если задолженность не погашена в течение двух месяцев, проект предлагает снизить порог для такого запроса с 2,5 тысячи МРП до 45 МРП. Таким образом, действующий механизм смогут применять при существенно меньшей сумме долга.
Поправки пока рассматриваются. Их возможное введение предусмотрено с 2027 года.
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