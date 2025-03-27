Банки Казахстана могут предлагать своим клиентам кредиты, несмотря на установление добровольного запрета на оформление займов. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка в ответе на запрос Informburo.kz.

По словам казахстанцев, установивших добровольный отказ на получение займов и кредитов, они получают SMS, Push-уведомления и даже звонки от банков с предложением оформить ссуду. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка пояснили, что законом это не запрещено.

«Отсутствует запрет на предложение финансовыми организациями своих продуктов, в том числе кредитов при наличии добровольного отказа у потенциального клиента», – говорится в сообщении.

Однако в перспективе регулятор рассмотрит внесение соответствующих норм в закон для «усиления защиты прав потребителей и повышения их финансовой безопасности».

Казахстанцы могут как оформить добровольный отказ от получения банковских кредитов и микрозаймов, так и отменить его при необходимости. Кроме того, заемщики не обязаны погашать ссуды, выданные им при наличии такого отказа.

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