Банки необоснованно списывали деньги казахстанцев

Надзорным органом установлены факты удержания банками излишних денежных средств с граждан по их кредитам и долгам, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Трудовым кодексом статьи 115 и законом «О пенсионном обеспечении в РК» статьи 23 установлен запрет на взыскание более 50% от причитающейся суммы заработной платы и пенсии. Однако банки списывали денежные средства со счетов граждан свыше установленного запрета.

«К примеру, банком было выставлено платежное требование на банковский счет, предусмотренный для получения заработной платы одним из жителей города Усть-Каменогорска. До поступления этого требования работодателем уже была удержана половина зарплаты на уплату алиментов. После всех удержаний на его расчетном счету оставалось всего 16 тысяч тенге — 25 процентов. Решением суда в пользу истца взыскана излишне удержанная сумма. Но на это ушло девять месяцев судебных тяжб. Аналогичные факты выявлены в Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Эта проблема возникла из-за не информированности банков о ранее произведенных удержаниях по исполнительному производству до поступления денег на банковский счет. В результате подобных действий заемщики неправомерно лишались своего единственного источника дохода, что вызывало недовольство населения» — сообщает пресс-служба генпрокураутры.

По представлению генпрокуратуры агентством по регулированию и развитию финансового рынка обозначенная проблема разрешена путем принятия следующих мер:

введены в действие алгоритм по возврату в течение 5 рабочих дней банками и судебными исполнителями излишне уплаченной суммы на основании заявления клиента;

базы банков Казахстана интегрированы с автоматизированной информационной системой органов исполнительного производства.

По заверениям агентства это дало возможность банкам видеть какие удержания уже произведены с их клиента, чтобы суммарное удержание всех кредиторов не превышало установленных законом 50% от зарплаты или пенсии.

В случае незаконного взыскания граждане вправе обратиться с жалобой в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, его территориальные подразделения или в прокуратуру.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.