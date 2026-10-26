В Казахстане начались каникулы: к родителям обратились с напоминанием





Осенние каникулы в школах продлятся с 26 октября по 1 ноября включительно. К занятиям ученики вернутся 2 ноября.

Во время каникул дети могут проводить время с семьёй, читать, заниматься спортом и творчеством. Школы также могут организовать мероприятия для содержательного досуга. Участие в них добровольное, а сами занятия должны учитывать интересы детей и планы семьи.

В Казахстане работают около 2,9 тысячи организаций дополнительного образования: художественные и музыкальные школы, дворцы школьников, спортивные школы и творческие центры.

При проведении мероприятий необходимо заранее определить ответственных за их организацию и безопасность детей. Участие школьников согласовывается с родителями. На выездных мероприятиях детей должны сопровождать взрослые. Организация досуга не должна увеличивать отчётность и создавать дополнительную административную нагрузку на педагогов.

Родителям рекомендуют напомнить детям о правилах безопасности дома, на улице и в интернете.

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