С 19 марта в Казахстане вступают в силу изменения, позволяющие банкам второго уровня участвовать в системе жилищных строительных сбережений. Об этом сообщает LS.
Теперь коммерческие банки смогут привлекать средства вкладчиков по модели ЖСС и выдавать соответствующие кредиты. При этом получать отдельную лицензию для работы в этой системе не требуется.
Вместе с тем государственная премия не будет распространяться на депозиты, открытые в коммерческих банках. Условия по ставкам вознаграждения — как по вкладам, так и по займам — будут фиксироваться при заключении договора и сохраняться на протяжении всего срока.
Эксперты отмечают, что несмотря на новые возможности, конкурировать с Отбасы банком коммерческим банкам будет непросто из-за различий в условиях. Однако участие в системе может быть выгодным для финансовых организаций с точки зрения расширения продуктовой линейки и привлечения новых клиентов.
