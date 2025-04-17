Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предложило новые правила для мобильного банкинга. Документ с поправками уже опубликован на портале Открытые НПА для обсуждения и доступен до 30 апреля, пишет digitalbusiness.kz

Главная цель документа

Повысить безопасность клиентов при использовании банковских приложений. Одно из самых заметных предложений: автоматически отключать мобильное приложение банка, если на телефоне включен микрофон. Это должно защитить личные данные от возможных «подслушивающих» приложений.

Авторизация

Также хотят ввести дополнительную проверку личности, если клиент заходит в приложение с нового телефона. Это поможет предотвратить несанкционированный доступ к счетам.

Контроль технических сбоев

Банки обяжут более внимательно отслеживать и сохранять информацию о технических сбоях и подозрительных ситуациях. Если в банке есть специальная система для анализа таких событий, ее использование станет обязательным.

Проверки

Документом предлагается установить, как часто банк должен проводить внешний аудит своей системы безопасности — проще говоря, проверку со стороны. Все эти меры направлены на то, чтобы мобильные приложения банков стали безопаснее и лучше защищали деньги и данные клиентов.

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