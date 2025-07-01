Полиция пошла по домам и квартирам казахстанцев: что выявили проверки

Восемь тысяч человек без регистрации и 62 единицы незарегистрированного оружия выявили полицейские во время мероприятия «Безопасный дом» в Казахстане. О результатах проверок 22 октября рассказал председатель комитета административной полиции МВД Мурат Кабденов, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники полиции посетили более 170 тысяч домов и квартир. В том числе проверили адреса, на которые чаще всего жалуются соседи. Там выявили 400 человек в состоянии наркотического опьянения — всех привлекли к ответственности.
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Отдельное внимание уделили нарушениям, мешающим жителям отдыхать: ночному шуму, рёву моторов, опасным манёврам и дрифту под окнами. По словам Кабденова, таких нарушений пресекли около двух тысяч.
За две недели, как сообщили в МВД, удалось предотвратить три тысячи правонарушений среди подростков. В центры адаптации направили 337 несовершеннолетних, которым помогут специалисты.
Кроме того, проверили более 45 тысяч владельцев оружия. Изъято 62 единицы незарегистрированного оружия.
Кабденов призвал граждан сообщать в полицию о правонарушениях и ситуациях, которые могут причинить вред людям.
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