До миллиона тенге: Отбасы банк меняет предельную комиссию за выдачу крупных займов





С 31 октября 2026 года Отбасы банк изменит максимальный размер комиссии за организацию выдачи предварительных и промежуточных займов. Базовая ставка останется прежней — 1% от суммы займа, однако для крупных кредитов повысят предельные значения.

Сейчас комиссия не превышает 300 тысяч тенге независимо от суммы займа. По новым условиям будут действовать следующие ограничения:

до 50 млн тенге включительно — 1%, но не более 300 тысяч тенге;

свыше 50 млн до 100 млн тенге включительно — 1%, но не более 500 тысяч тенге;

свыше 100 млн тенге — 1%, но не более 1 млн тенге.

По данным банка, 92% клиентов оформляют займы на сумму до 50 млн тенге. Для них условия не изменятся.

Например, при займе в 20 млн тенге комиссия по-прежнему составит 200 тысяч тенге. При займе в 70 млн тенге она увеличится с 300 тысяч до 500 тысяч тенге.

Новые условия распространятся на кредитные заявки, принятые с 31 октября 2026 года. Заявки, поступившие раньше, рассмотрят по прежним правилам. Уже выданных займов изменения также не коснутся.

В банке объяснили решение более справедливым подходом к определению максимальной комиссии с учётом суммы займа.

Комиссия взимается один раз при выдаче займа. По займам в рамках государственных программ она не предусмотрена.