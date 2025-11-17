До миллиона тенге: Отбасы банк меняет предельную комиссию за выдачу крупных займов

С 31 октября 2026 года Отбасы банк изменит максимальный размер комиссии за организацию выдачи предварительных и промежуточных займов. Базовая ставка останется прежней — 1% от суммы займа, однако для крупных кредитов повысят предельные значения.
Сейчас комиссия не превышает 300 тысяч тенге независимо от суммы займа. По новым условиям будут действовать следующие ограничения:
- до 50 млн тенге включительно — 1%, но не более 300 тысяч тенге;
- свыше 50 млн до 100 млн тенге включительно — 1%, но не более 500 тысяч тенге;
- свыше 100 млн тенге — 1%, но не более 1 млн тенге.
По данным банка, 92% клиентов оформляют займы на сумму до 50 млн тенге. Для них условия не изменятся.
Например, при займе в 20 млн тенге комиссия по-прежнему составит 200 тысяч тенге. При займе в 70 млн тенге она увеличится с 300 тысяч до 500 тысяч тенге.
Новые условия распространятся на кредитные заявки, принятые с 31 октября 2026 года. Заявки, поступившие раньше, рассмотрят по прежним правилам. Уже выданных займов изменения также не коснутся.
В банке объяснили решение более справедливым подходом к определению максимальной комиссии с учётом суммы займа.
Комиссия взимается один раз при выдаче займа. По займам в рамках государственных программ она не предусмотрена.
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