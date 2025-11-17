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В три области Казахстана стянули силы полиции из других регионов: в чём причина

— Сегодня, 15:53
Изображение для новости: В три области Казахстана стянули силы полиции из других регионов: в чём причина

Фото ДП области


В Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую области и область Абай привлекли полицейских из других регионов для проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Оно проходит с 17 октября по 1 ноября, сообщает Polisia.kz.

В МВД пояснили, что главная задача мероприятия — предупреждение дорожно-транспортных происшествий и сохранение человеческих жизней.

За трое суток сотрудники полиции выявили около 700 нарушений правил дорожного движения. Восемь водителей находились за рулём в состоянии опьянения, ещё 12 управляли транспортом, не имея соответствующего права либо будучи лишёнными его.

Кроме того, 34 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора, двое выехали на встречную полосу. По всем выявленным фактам приняты предусмотренные законом меры.

В МВД призвали участников движения соблюдать ПДД и заботиться о безопасности окружающих, напомнив, что одна ошибка на дороге может стоить человеческой жизни.



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