Банкноты номиналами 2000 и 5000 тенге подделывают чаще других. В Нацбанке назвали главные признаки подлинных купюр

В первом квартале текущего года в Казахстане чаще всего подделывали банкноты номиналами 2000 и 5000 тенге – 65% и 23%, соответственно, от общего объёма, сообщил начальник управления экспертизы банкнот и монет Нацбанка Асхат Абишев, сообщает informburo.kz

За январь-март Нацбанк и банки второго уровня выявили 237 поддельных денежных знаков (236 банкнот и одна монета) на сумму 760 950 тенге. За аналогичный период прошлого года было обнаружено 226 поддельных банкнот.

Больше всего поддельных банкнот выявили в Алматы (169), меньше всего – в Кызылординской (2) и Жамбылской областях (2).

Как самостоятельно отличить настоящую банкноту от поддельной. Основная масса поддельных банкнот в стране производится по упрощённой технологии, которая лишь имитирует те или иные признаки подлинности, сообщили в Нацбанке. Выявить поддельные банкноты можно самостоятельно без специального оборудования. Есть несколько отличительных особенностей подлинной банкноты:

Она имеет свой специфический хруст и рельеф. На всех банкнотах есть метки для людей со слабым зрением, хорошо различимые на ощупь.

На банкнотах номиналами 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 тенге имеются изображения, нанесённые цветопеременной краской. При изменении угла наклона цвет рисунка меняется от зелёного до золотого.

Стоит также обратить внимание на сплошную магнитную и ныряющую нити в виде пунктиров с надписями, которые чётко просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить.

Этих особенностей банкнот достаточно для быстрой визуальной проверки на подлинность без применения спецоборудования, отметили в Нацбанке.