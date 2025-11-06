Депутат Мажилиса Парламента Бакытжан Базарбек выступил с жёсткой критикой банковского сектора, заявив, что в Казахстане «банковская тайна стала своеобразным зелёным билетом от любых проверок» и препятствует возврату неиспользуемых земель в госсобственность.

По словам депутата, банки спасались за счёт бюджетных средств, при этом им «не препятствовали выводу капитала за рубеж», а «здоровая конкуренция ограничивалась». Он также утверждает, что «в интересах банков ограничивался доступ к банковской информации», а «банковское лобби в коридорах власти стало обыденностью».

Базарбек напомнил, что согласно Земельному кодексу принудительное изъятие земельных участков, перешедших в собственность банка, должно осуществляться по истечении шести месяцев, если участки не осваиваются. В таком случае комитет по управлению земельными ресурсами и его департаменты обязаны открыть проверки для возврата земли в госсобственность.

«Но только не в Казахстане, — подчеркнул он. — Комиссия Минсельхоза уже третий год юридически не может проверить освоение земель, находящихся в залоге и собственности банков».

Депутат привёл статистику: в банках и кредитных организациях, по его данным, находятся 15 675 958 га сельхозземель общей рыночной стоимостью около 560 млрд тенге. «За земли, которые застряли в банках второго уровня и не используются, ответственность фактически не наступает», — отметил он.

Базарбек призвал обеспечить исполнение норм Земельного кодекса и снять барьеры для проверок, чтобы неиспользуемые участки возвращались в оборот и работали на экономику страны.

