Согласно проекту постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, получить или обновить карту можно будет только при личном посещении отделения банка, передает Finratings.kz.
В документе прописано о недопущении дистанционного установления деловых отношений или через представителя с клиентами, относящимся к категории лиц в возрасте от 18 лет до 21 года, а также выпуск и перевыпуск платежной карточки дистанционным способом и (или) через представителя указанным клиентам.
“В отношении клиентов, относящихся к категории лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет операции клиента при получении электронных банковских услуг верифицируются родителями или иными законными представителями”, – гласит норма в постановлении.
Банки в Казахстане усиливают контроль за финансовыми операциями клиентов. Если у банка возникнут подозрения в использовании счетов для незаконных целей, он проведет дополнительную проверку. Под особое внимание попадут следующие категории клиентов:
Молодые люди от 14 до 25 лет с подозрительной финансовой активностью
Особое внимание банки уделят молодым людям, у которых:
- Нет официальных доходов (зарплаты, стипендии, пособий, пенсионных выплат и других подтвержденных источников средств)
- На счету появляются крупные суммы от людей, не являющихся родственниками
- Часто совершаются денежные переводы внутри страны или за границу
- Нет платежей, связанных с повседневными расходами (коммунальные услуги, налоги).
Эти меры направлены на борьбу с финансовыми махинациями, отмыванием денег и незаконным оборотом средств.
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