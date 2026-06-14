Банковский надзор станет жёстче: что ждёт банки Казахстана





В Ассоциация финансистов Казахстана прокомментировали изменения в системе банковского надзора и новые механизмы контроля за финансовыми организациями, передает lsm.kz

Первый заместитель председателя совета ассоциации Ирина Кушнарева отметила, что регулирование банковского сектора становится более прозрачным и предсказуемым для участников рынка.

Для банков определили три режима надзора

По её словам, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка установило конкретные показатели, при достижении которых могут применяться предусмотренные новым законом три режима контроля: усиленный надзор, восстановление финансовой устойчивости или урегулирование.

При разработке новых норм учитывался опыт, накопленный банковским сектором за последние годы.

Вопросы остаются по качественным критериям

Ирина Кушнарева пояснила, что количественные показатели основаны на действующих пруденциальных нормативах и являются понятными для банков.

Вместе с тем обсуждение продолжается в части качественных параметров оценки. По мнению АФК, важно, чтобы банки могли обсуждать с регулятором применение таких критериев и представлять свои аргументы по каждому конкретному случаю.

Большинство решений удаётся согласовать

В ассоциации подчеркнули, что банковское регулирование по своей природе остаётся сложным и детализированным. При этом аналогичные системы контроля действуют и в других странах.

По словам представителя АФК, детали новых механизмов надзора ещё обсуждаются с финансовым сектором, однако по большинству вопросов стороны находят взаимоприемлемые решения.

Также в ассоциации напомнили, что инструменты усиленного надзора и меры по повышению финансовой устойчивости банков существовали и ранее, хотя не всегда были публичными.

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