Самым пожилым банкротом в Казахстане признана 82-летняя жительница Шымкента, передает LS.

Зампредседателя Комитета госдоходов Минфина Сеилжан Ахметов рассказал, что больше всего подано заявлений от жителей Алматинской области – 23,6 тыс., а меньше всего – от представителей Ұлытау, 1,9 тыс.

«Средний возраст банкротов составляет 44 года. Самым возрастным из них является жительница Шымкента 1943 года рождения, с суммой в 370 тыс. тенге. А наиболее молодым банкротом стала астанчанка 2005 года рождения с долгом 856 тыс. тенге. При этом чаще всего за данной процедурой обращаются мужчины, это 52% от всех заявлений», – сообщил он.

Должником с самой крупной суммой является житель Астаны – 2,1 млрд тенге.

«Решение о признании его банкротом на сегодня является предметом судебных разбирательств. А большая сумма связана с курсовой разницей кредитного займа, полученного в 2007 году. Банкротом с наименьшим долгом является жительница Мамлютского района Северо-Казахстанской области. У нее 200 тыс. тенге», – уточнил С. Ахметов.

Из всех банкротов 1,3 тыс. граждан (5%) являются получателями государственной адресной социальной помощи. Также 9,8 тыс. человек (или 44%) имели долги, которые не платили более пяти лет, добавил он.

В целом, по его информации, количество заявлений, поданных казахстанцами в 2023 году, составило 77,3 тыс., в 2024 году – 83 тыс., а с начала 2025 года – 37,7 тыс.

Наиболее востребованной остается процедура внесудебного банкротства, которая позволяет избавиться от долгов перед банками, МФО и коллекторами. По данному направлению уже признаны банкротами в 2023 году 8,2 тыс. человек, в 2024 году – 11,5 тыс., а с начала года – 2,3 тыс. граждан.

По судебной процедуре в 2023 году только один человек смог списать долг, в 2024 году – 135, а с начала 2025 года – 23.

Кроме того, в 2023 году только один казахстанец восстановил свою платежеспособность, в 2024 году – уже 13, а за три месяца 2025 года – 17.

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