Банкротом объявили казахстанца из-за долга в 3000 тенге

Первое кредитное бюро напоминает, что механизм реабилитации работает в Казахстане с апреля 2021 года.

Речь о займах, которые удовлетворяют всем следующим условиям:

• просрочка по кредиту превысила 90 дней;

• несмотря на это, кредит был полностью погашен;

• в течение 12 месяцев с момента погашения получатель не допускал просрочки в 30 и более дней ни по одному другому своему кредиту (или не брал их вообще).

К 1 января 2024 года число реабилитированных контрактов приблизилось к 2,5 млн единиц, число реабилитированных заемщиков превысило 1,9 млн человек.

Новые кредиты после получения статуса «реабилитирован» взяли 1,2 млн человек, и в основном они добросовестно погашают задолженность. Просрочку в 90 и более дней из них на 1 января 2024 года допустили 16,9%, то есть 203,6 тыс. человек.

Банкротство физических лиц

Прием заявлений на внесудебное банкротство физлиц в РК стартовал в марте 2023 года. До конца года казахстанцы подали около 77 тыс. обращений, по 62 тыс. пришел отказ.

Статус банкрота получили почти 8,3 тыс. человек. Медианная сумма задолженности составила около 962 тыс. тг, средняя сумма – около 1,6 млн тг.

Интересно, что минимальная сумма – всего 2978 тг.

Напомним, что у банкротства есть серьезные последствия. Одно из самых важных – то, что при получении статуса заявитель еще пять лет не сможет оформлять никакие займы в банках и МФО.

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