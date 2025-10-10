Досудебное банкротство может состояться, если заявитель соответствует определенным условиям. Общая сумма долга — не больше 1600 МРП. В течение 12 месяцев подряд человек ничего не платил по долгам. У него нет имущества, которое можно продать и покрыть долг. Ранее он не проходил процедуру банкротства за последние 7 лет. Взыскание по долгам началось не более 18 месяцев назад.

Если этого не будет, физлицо получит отказ и повторно подать на банкротство можно только через полгода. Кстати, новые правила не распространяются на старые договоры, заключённые до 1 января 2025 года.

«Ранее, для того, чтобы прекратить процедуру, должнику необходимо было указать причину. Например, у человека менялось финансовое состояние, улучшались условия, в связи с этим он должен был указывать причину. На сегодняшний день причину указывать необязательно. Всего за период как действует закон было подано более 7500 заявлений. Основные причины отказа — это несоответствие. Долг необходимо, чтобы отсутствовало погашение в течение последовательных 12 месяцев. А зачастую люди направляют заявление, то есть у них там просрочка менее года. Основная причина это. Определено, что после завершения процедуры внесудебного банкротства прекращению подлежат все обязательства банкрота перед кредиторами указанными в подпункте 11, статьи 1 Закона, в том числе не отраженные в базах данных кредитных бюро, кроме гарантов поручителей и залогодателей. Таким образом, принятые изменения упростили порядок подачи заявления о внесудебном банкротстве. В свою очередь, позволит большему количеству граждан воспользоваться процедурой. Данные поправки и меры станут важным шагом в регулировании вопросов не платёжеспособности граждан и позволит снизить долговую нагрузку», — сообщил главный специалист департамента госдоходов по Костанайской области Нурсултан Балтабаев. Й:

Масштабные рейды начала полиция в Костанайской области Без документов, без ответственности — и с пассажирами. Именно так работают некоторые нелегальные перевозчики, которых...

Суббота уже не будет тёплой - прогноз Ночью на западе, севере Костанайской области ожидаются небольшие осадки - дождь, снег, днем на западе,...