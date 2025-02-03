В мажилисе Парламента рассматривается проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг». Об этом сообщает пресс-служба Комитета госдоходов РК.

В рамках законопроекта предусмотрены поправки в Закон Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

«Основная задача поправок — повышение эффективности процедур внесудебного/судебного банкротства и восстановления платежеспособности. В связи с чем, несмотря на небольшое количество поправок, ими охвачены все этапы указанных процедур: подача заявления о применении процедур, проведение процедур и правоотношения после завершения процедур. Так, при подаче заявления о применении указанных процедур предлагается не распространять требование о проведении урегулирования долга на договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита, заключенные до 1 января 2025 года. В ходе проведения процедуры внесудебного банкротства должнику предоставляется право прекратить ее по собственному желанию без указания причин. В свою очередь лица, в отношении которых процедура прекращена уполномоченным органом, повторно с заявлением о применении процедуры внесудебного банкротства могут обратиться через шесть месяцев», — говорится в сообщении КГД РК.

После завершения процедуры внесудебного банкротства подлежат прекращению все обязательства банкрота перед финансовыми организациями, в том числе сведения о которых не представлены в кредитные бюро.

Указанные поправки планируется реализовать в первом полугодии текущего года.

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