Банкротство: когда могут забрать жилье

С 1 марта в Казахстане вступит в силу закон о банкротстве.

Он даст возможность казахстанцам официально признать себя неспособными оплачивать долги, передает krisha.kz

Закон предусматривает три вида процедур: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платёжеспособности.

Продажа имущества, в том числе жилья, разрешена по двум последним способам.

Рассказываем, как это должно происходить.

Судебное банкротство

Применяется, если должник имеет долги больше 1 600 МРП — 5 млн 520 тыс. тенге в 2023 году.

При судебном банкротстве имущество должника реализуется на торгах.

Какое имущество учитывается:

— жильё или его доля в совместной собственности;

— квартира в ЖК, купленная по договору о долевом участии;

— наличные деньги и на банковских счетах, в том числе в иностранных банках;

— драгоценности, ювелирные изделия, произведения искусства и антиквариат, меховые изделия, а также ценные бумаги, золото и т. д.

Единственное жильё должника тоже может быть продано, если только оно является залогом по кредитам.

Оставшаяся непогашенная сумма долга подлежит списанию при условии, что у должника нет признаков недобросовестности. То есть он не должен скрывать имущество, информацию о нём и не предоставлять ложные данные.

Восстановление платёжеспособности

Применяется, когда должник имеет стабильный доход, а размер долга не превышает стоимости его имущества.

Должник просит через суд дать ему не больше чем на пять лет:

— рассрочку или отсрочку выплаты долга;

— прощение долга или его части, в том числе штрафов, пеней;

— снижение процентной ставки;

— уменьшение платежей с увеличением срока выплат и т. д.

План восстановления разрабатывается с финансовым управляющим и утверждается в суде.

Восстановить платёжеспособность можно через:

продажу части имущества;

передачу имущества в аренду;

продажу жилья с покупкой нового;

обмен на жильё меньшей стоимости и др.

Плюс этого способа — человек не получит статус банкрота и его не коснутся ограничения.

Как подать заявку

В обоих случаях должник самостоятельно подаёт заявление в суд по месту жительства.

В документе нужно указать причины невозможности выплаты долгов. Приложить к нему список кредиторов, сумм долгов, даты их образования.

Ещё нужно добавить копию документа о том, что должник старался решить вопрос с долгами, но безуспешно. Это может быть ответ банка второго уровня, микрофинансовой организации (МФО) об отказе в изменении условий договора займа. Если ответов нет, то достаточно ходатайства должника в банк или МФО.

Суд выносит решение о согласии или отказе в судебном банкротстве или восстановлении платёжеспособности.

При положительном решении нужно выбрать финансового управляющего, это могут быть юридические консультанты, бухгалтеры, аудиторы. Их услуги платные, за счёт имущества должника — одна минимальная зарплата в месяц (в 2023 году — это 70 тыс. тенге). За социально уязвимых, у которых нет имущества, услуги финуправляющих оплатит государство.

Последствия банкротства

Те, кто применит судебное, а также внесудебное банкротство:

не смогут брать кредиты в банках и МФО в течение 5 лет они (кроме получения микрокредитов ломбардов);

смогут пройти повторное банкротство только через 7 лет;

их финансовое состояние будут проверять три года после банкротства.

При восстановлении платёжеспособности таких последствий нет.

Что ещё важно знать

Признать себя банкротом может только сам должник, а не его кредиторы. При судебном банкротстве интерес кредиторов сосредоточен на имуществе должника. На любой стадии судебного банкротства должник и кредиторы вправе заключить мировое соглашение о добровольной выплате долгов. Должника будут проверять на уклонение от исполнения обязательств перед кредиторами в течение 3 лет до банкротства: продал, подарил, скрыл или уничтожил имущество. Восстановить платёжеспособность можно и за менее чем 5 лет.

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