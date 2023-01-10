Банкротство: когда могут забрать жилье

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С 1 марта в Казахстане вступит в силу закон о банкротстве.
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Он даст возможность казахстанцам официально признать себя неспособными оплачивать долги, передает krisha.kz
Закон предусматривает три вида процедур: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платёжеспособности.
Продажа имущества, в том числе жилья, разрешена по двум последним способам.
Рассказываем, как это должно происходить.
Судебное банкротство
Применяется, если должник имеет долги больше 1 600 МРП — 5 млн 520 тыс. тенге в 2023 году.
При судебном банкротстве имущество должника реализуется на торгах.
Какое имущество учитывается:
— жильё или его доля в совместной собственности;
— квартира в ЖК, купленная по договору о долевом участии;
— наличные деньги и на банковских счетах, в том числе в иностранных банках;
— драгоценности, ювелирные изделия, произведения искусства и антиквариат, меховые изделия, а также ценные бумаги, золото и т. д.
Единственное жильё должника тоже может быть продано, если только оно является залогом по кредитам.
Оставшаяся непогашенная сумма долга подлежит списанию при условии, что у должника нет признаков недобросовестности. То есть он не должен скрывать имущество, информацию о нём и не предоставлять ложные данные.
Восстановление платёжеспособности
Применяется, когда должник имеет стабильный доход, а размер долга не превышает стоимости его имущества.
Должник просит через суд дать ему не больше чем на пять лет:
— рассрочку или отсрочку выплаты долга;
— прощение долга или его части, в том числе штрафов, пеней;
— снижение процентной ставки;
— уменьшение платежей с увеличением срока выплат и т. д.
План восстановления разрабатывается с финансовым управляющим и утверждается в суде.
Восстановить платёжеспособность можно через:
- продажу части имущества;
- передачу имущества в аренду;
- продажу жилья с покупкой нового;
- обмен на жильё меньшей стоимости и др.
Плюс этого способа — человек не получит статус банкрота и его не коснутся ограничения.
Как подать заявку
В обоих случаях должник самостоятельно подаёт заявление в суд по месту жительства.
В документе нужно указать причины невозможности выплаты долгов. Приложить к нему список кредиторов, сумм долгов, даты их образования.
Ещё нужно добавить копию документа о том, что должник старался решить вопрос с долгами, но безуспешно. Это может быть ответ банка второго уровня, микрофинансовой организации (МФО) об отказе в изменении условий договора займа. Если ответов нет, то достаточно ходатайства должника в банк или МФО.
Суд выносит решение о согласии или отказе в судебном банкротстве или восстановлении платёжеспособности.
При положительном решении нужно выбрать финансового управляющего, это могут быть юридические консультанты, бухгалтеры, аудиторы. Их услуги платные, за счёт имущества должника — одна минимальная зарплата в месяц (в 2023 году — это 70 тыс. тенге). За социально уязвимых, у которых нет имущества, услуги финуправляющих оплатит государство.
Последствия банкротства
Те, кто применит судебное, а также внесудебное банкротство:
- не смогут брать кредиты в банках и МФО в течение 5 лет они (кроме получения микрокредитов ломбардов);
- смогут пройти повторное банкротство только через 7 лет;
- их финансовое состояние будут проверять три года после банкротства.
При восстановлении платёжеспособности таких последствий нет.
Что ещё важно знать
- Признать себя банкротом может только сам должник, а не его кредиторы.
- При судебном банкротстве интерес кредиторов сосредоточен на имуществе должника.
- На любой стадии судебного банкротства должник и кредиторы вправе заключить мировое соглашение о добровольной выплате долгов.
- Должника будут проверять на уклонение от исполнения обязательств перед кредиторами в течение 3 лет до банкротства: продал, подарил, скрыл или уничтожил имущество.
- Восстановить платёжеспособность можно и за менее чем 5 лет.