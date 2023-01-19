Банкротство — не кредитная амнистия. Участникам процедуры в займе банки будут отказывать

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Кайрат Миятов ответил на вопросы по принятому закону о банкротстве физических лиц и объяснил некоторые моменты, сообщает zakon.kz.

Закон о банкротстве для физлиц начнет действовать с 3 марта. Срок его действия не ограничен самим законом. Об этом зампред КГД МФ РК Кайрат Миятов рассказал в эфире «Правмедиа», отвечая на вопросы зрителей.

«Граждане думают, что это какая-то кредитная амнистия, никакой кредитной амнистии не будет. Чем отличается кредитная амнистия от банкротства? У кредитной амнистии нет никаких последствий. Долг списывается, должнику взамен никаких ограничений не устанавливается. По закону о банкротстве есть существенные ограничения. Граждане должны понимать, что из-за суммы долга в 200-300 тысяч тенге банкротиться, чтобы свою деловую репутацию и кредитную историю понизить, – это не совсем разумный шаг», — отметил Кайрат Миятов.

Если гражданину через год-два потребуются заемные средства, банк откажет. Поэтому, продолжил спикер, нужно несколько раз подумать, прежде чем пойти на процедуру банкротства.

«Нужно постараться найти общий язык с кредитором и, скажем так, изыскать возможность погашения, чтобы сохранить свою хорошую кредитную историю для того, чтобы дальше продолжить активную деятельность», — сказал Кайрат Миятов.

Еще один зритель поинтересовался, заберет ли банк его автомобиль стоимостью 500 тыс. тенге при долге в 1 млн тенге. Зритель подчеркнул, что у него нет официальной работы, и он не платил один год. Кроме этого, автомобиль является его единственным источником дохода.

Кайрат Миятов пояснил отсутствие термина «единственный источник дохода», касающегося автомобиля.

«У нас есть терминология – имущество, зарегистрированное в уполномоченном органе. По всей видимости, авто является его собственностью. Если долг перед банком 1 млн тенге, то это не совсем подходит под процедуру внесудебного банкротства, так как есть автомобиль, имущество. Он один год не работает, автомобиль есть, по всей видимости, он занимается частным извозом», — объяснил Кайрат Миятов.

Спикер подчеркнул, что ситуация зрителя подпадает под параметры судебного банкротства. Сумма долга не превышает 5,5 млн тенге.

«Хочу добавить, что нужно изыскивать возможность, проходить процедуру урегулирования с банками, найти понимание. Возможно, кредитор пойдет на уступки. Какую-то сумму долга спишет, чтобы была возможность погашать задолженность в рассрочку», — говорит Кайрат Миятов.

Ранее был опубликован текст закона о банкротстве. Закон предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц:

внесудебное банкротство;

судебное банкротство;

восстановление платежеспособности.

Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

Внесудебное банкротство

Можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами, не превышающими 1600 МРП (5,5 млн тенге). Для инициирования процедуры должник подает соответствующее заявление через госкорпорацию «Правительство для граждан».

Судебное банкротство

По долгам свыше 1600 МРП и по остальным видам долгов казахстанцы смогут применить судебное банкротство. Заявление подается в суд по месту жительства должника. С даты возбуждения производства долговые обязательства считаются истекшими, прекращается начисление пени (неустойки, штрафа), а должнику запрещается принимать на себя новые денежные или имущественные обязательства, запрещен выезд за пределы РК, приостанавливается исполнение ранее принятых решений судов в отношении имущества должника.

Восстановление платежеспособности

Восстановление платежеспособности предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде.

После признания банкротства граждане:

будут ограничены на получение займов и кредитов в течение 5 лет – кроме получения микрокредитов ломбардов;

на повторную процедуру смогут подать только через 7 лет;

вдобавок их финансовое состояние будут мониторить на протяжении трех лет после банкротства.

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