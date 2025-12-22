Комитет миграционной службы МВД РК регулирует миграционные процессы, следит за соблюдением законодательства и оказывает государственные услуги — от оформления документов до контроля пребывания иностранцев. Председатель комитета Аслан Аталыков на площадке Polisia.kz подвёл итоги работы за 2025 год.

Три ключевые функции миграционной службы

Как пояснил Аталыков, деятельность Комитета миграционной службы можно разделить на три направления:

документирование и регистрация граждан, выдача разрешительных документов иностранцам, миграционный контроль — функция, связанная с обеспечением порядка и безопасности.

8 миллионов услуг в год и рост спроса

По словам главы комитета, ежегодно миграционная служба оказывает порядка 8 млн услуг, и их востребованность продолжает расти на фоне цифровизации и перехода в онлайн.

С начала 2025 года выдано:

1,9 млн удостоверений личности,

удостоверений личности, 1,1 млн паспортов гражданина РК,

паспортов гражданина РК, 303 тыс. детских паспортов.

Паспорта и удостоверения: защита усилили, дизайн обновили

В комитете напомнили, что после распада СССР Казахстан перешёл на собственные документы, а с годами они модернизировались — от цветных фото до поликарбонатных удостоверений с чипами. С 2010 года оформление стало полностью автоматизированным.

С 3 июля 2025 года в стране начали выдавать обновлённые образцы документов — с усиленными степенями защиты. В частности, среди новых защитных элементов появился барс, который помогает выявлять подделки. Символ, по словам Аталыкова, выбран не случайно: он ассоциируется с силой и устойчивостью.

С 2024 года, уточнили в комитете, выпускаются детские паспорта на 24 страницы, а взрослые — на 36 и 48 страниц.

Паспорт Казахстана: 79 стран без виз и высокий уровень защиты

По итогам 2025 года казахстанский паспорт укрепил позиции в международных рейтингах: граждане РК могут посещать без визы 79 стран. В Центральной Азии Казахстан сохраняет лидирующую позицию.

Также приводятся результаты комплексного аудита авиационной безопасности, проведённого с 30 августа по 15 сентября 2025 года : уровень соответствия международным стандартам ИКАО оценён в 95,7% — выше мирового показателя (72%) и среднеевропейского уровня (87,9%). Это, отмечают в ведомстве, подтверждает высокий уровень защищенности документа.

Самые возрастные получатели и выездное документирование

В МВД напомнили о выездной услуге оформления документов на дому — она особенно востребована у пожилых людей. Самыми старшими гражданами, которых «продокументировали» в 2025 году, стали две женщины 1915 года рождения: одна проживает в Костанае и родом из Костанайской области, другая — уроженка Актюбинской области. Обеим — по 110 лет.

Онлайн-документирование и биометрия: пилот 2025 года

Одним из ключевых цифровых проектов 2025 года стал пилот онлайн-документирования. В тестовом режиме внедрена биометрическая идентификация: система с элементами ИИ проверяет «живость» лица, качество снимка и соответствие стандартам, а также отсеивает обработанные изображения. Если тестирование пройдёт успешно, проект планируют запустить в полном формате в следующем году.

В МВД подчёркивают: цифровизация снижает нагрузку на сотрудников, позволяя им больше времени уделять миграционному контролю и проверке оснований для выдачи разрешительных документов иностранцам, ПМЖ и гражданства.

Документы за рубежом — быстрее

Цифровые решения распространяют и на загранучреждения: электронное оформление паспортов доступно в 99 учреждениях в 71 стране. Казахстанцы за границей могут получить паспорт в срок до 30 дней вместо прежних шести месяцев.

В комитете добавили, что система документирования населения объединяет сразу несколько процессов: оформление ИИН, регистрацию граждан (прописку), изготовление паспортов и удостоверений личности. Работа по упрощению услуг и дальнейшей цифровизации продолжится.

