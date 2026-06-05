Барсук напал на женщину во дворе собственного дома в Костанайской области





Неожиданное и опасное происшествие произошло 9 мая в селе Жанааул Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района. Местная жительница Сакыбжамал Ертишбаева стала жертвой нападения дикого животного прямо во дворе собственного дома.

Как сообщает инстаграм аккаунт @ainanews.kz Женщина много лет живет в сельской местности, работает социальным работником в отделе занятости и социальных программ районного акимата. Вместе с супругом они содержат домашнее хозяйство. Однако обычное утро праздничного дня обернулось для нее настоящей борьбой за жизнь.

«Сначала подумала, что это кот»

По словам Сакыбжамал, ранним утром она вышла во двор покормить и напоить птицу. В какой-то момент заметила, как вдоль забора в огороде пробежало серое животное.

Сначала женщина решила, что это соседский кот. Однако уже через несколько секунд незваный гость бросился в ее сторону.

Как позже выяснилось, это был барсук.

Животное сбило женщину с ног

По словам сельчанки, зверь внезапно атаковал ее и повалил на землю.

«Он неожиданно на меня бросился и сбил с ног. Я упала, а он вцепился в ногу. Я пыталась его оторвать от себя, но никак не получалось — вцепился мертвой хваткой. Он был очень агрессивным. Я кричала и звала на помощь, но потом поняла, что рассчитывать не на кого», — вспоминает женщина.

В это время супруг Сакыбжамал еще спал и не слышал ее криков. Само село малонаселенное, поэтому рядом никого не оказалось.

Борьба за жизнь

Нападение продолжалось несколько минут. За это время животное несколько раз кусало женщину за ноги и руки.

Сакыбжамал рассказывает, что пыталась разжать челюсти зверя, однако сделать это не удавалось.

По ее словам, в какой-то момент, когда барсук вцепился ей в руку, она начала давить ему на глаз. После этого животное ослабило хватку, и женщине удалось вырваться.

Истекающая кровью сельчанка добежала до калитки, сумела закрыться от преследовавшего ее зверя и вернулась домой.

Врачи назначили курс антирабической вакцинации

Супруг отвез пострадавшую в больницу. Медики обработали раны и назначили лечение антибиотиками, а также курс антирабической вакцинации, поскольку не исключалась возможность заражения бешенством.

По словам женщины, врачи были удивлены произошедшим. Жители района и раньше обращались за медицинской помощью после встреч с дикими животными, однако подобных случаев нападения барсука на человека они не припомнят.

«Мне до сих пор страшно вспоминать тот день. Если бы зверь добрался до артерии, все могло закончиться намного хуже», — говорит Сакыбжамал.

Барсук вернулся во двор

На этом история не закончилась. После возвращения супругов из больницы мужчина отправился заниматься хозяйством и обнаружил, что животное никуда не ушло.

По словам семьи, барсук успел загрызть гуся, а затем неожиданно бросился на хозяина дома и вцепился в его обувь. Мужчина сумел отбиться ведром и добил агрессивное животное.

Позже супруги сфотографировали зверя и попытались определить его вид. По результатам поиска в интернете они пришли к выводу, что это был барсук.

Болело ли животное бешенством, сейчас установить уже невозможно. Однако семья считает, что после нападения специалисты должны были провести дополнительные проверки, поскольку дикий зверь мог контактировать и с другими домашними животными в селе.

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