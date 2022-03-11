Бассейн олимпийского резерва официально открыли в Костанае

Новое здание с 50 метровыми дорожками построили в рамках государственyо-частного партнерства. Бассейн позволит проводить секционную работу и спортивно — массовые мероприятия по плаванию, триатлону и президентскому многоборью. А пропускная способность даст возможность увеличить число занимающихся в два раза.

50 метровый бассейн с 10 дорожками торжественно открыли, он построен в соответствии с современными стандартами. Два основных этажа, плюс один цокольный, в новом здании так же есть зал для сухого плавания. Сегодня трибуны были заполнены зрителями. , где зрители смогут следить за соревнованиями, кстати сегодня они заполнены полностью. Мероприятие посетил и аким Костанасйкой области, который отметил, что открытие бассейна — это большой шаг в развитии массового спорта.

«Я уверен, что здесь наши пловцы спортсмены будут улучшать свое мастерство потому что, раньше занимались в ДЮСШ №1, он построен в 1976 году. Там всего 6 дорожек, длина бассейна 25 метров. Он будет реконструирован в ближайшее время, ну а теперь вот получаете, новый современный спортивный комплекс.», -говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Здание бассейна построили в рамках государственно-частного партнерства. На все работы потратили 2 миллиарда тенге. В день открытия в новом бассейне провели соревнования. Данил Сидоренко 6 лет занимается плаванием, сегодня он в числе первых опробовал новый бассейн, в 50 метров, раньше он тренировался в 25 метровом. Признается, что разница чувствуется сразу.

«Бассейн прекрасный, главное быстрее в него зайти и начать плавать. Очень нравится бассейн, вода легкая, в ДЮСШ № 1, 25 метровый бассейн, там легче плавать, чем здесь вот и все», — говорит юный спортсмен Данил Сидоренко.

Благодаря современной системе вентиляции, на окнах и потолке не собирается конденсат. Новый бассейн позволит проводить тренировочный процесс, и спортивно — массовые мероприятия по плаванию, триатлону, президентскому многоборью. Сегодня в Костанае плаванием занимается более 400 детей, сейчас же пропускная способность позволит увеличить число занимающихся в два раза.

«50 метровый бассейн — это мечта для всех спортсменов Костанайской области. Наша область одна из областей, которая не имела таких бассейнов, на сегодняшний день здесь смогут заниматься дети триатлоном и полиатлоном. Нужный бассейн для нас. Мы долго его ждали. Тренироваться в 25 метровом, и 50 метровом бассейне — это большая разница. Очень часто проводятся соревнования в 50 метровом бассейне, республиканские и выступать там после 25 метрового очень сложно. Поэтому имея такой бассейн, можно показывать гораздо лучшие результаты. «, — отмечает старший тренер области по триатлону Юрий Гринев.

Также в новом бассейне будут предусмотрены часы плавания и для всех желающих. Стоимость посещения и график работы будут известны ближе к апрелю.

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