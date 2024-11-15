Бдительность банка спасла миллионы жительницы Костаная

В Костанае 66-летняя женщина едва не стала жертвой телефонных мошенников. Сценарий оказался типичным: сначала ей поступило сообщение якобы от бывших коллег о том, что она проходит подозреваемой по делу о мошенничестве.

Затем последовали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками полиции, оказывали давление и требовали срочно перевести деньги.

Под психологическим воздействием женщина сняла с депозита 6,5 млн тенге и готовилась отправить средства злоумышленникам.

Ситуацию удалось вовремя остановить благодаря бдительности сотрудника банка — он заподозрил обман и вызвал полицию. Однако женщина отказалась ждать правоохранителей и покинула отделение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли её в центре города. К этому моменту она уже успела перевести мошенникам 500 тысяч тенге. Оставшиеся 6 миллионов удалось сохранить — дальнейшие переводы были оперативно пресечены.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время проводятся следственные действия.

В полиции в очередной раз напоминают: при подозрительных звонках и сообщениях важно сохранять спокойствие и ни в коем случае не переводить деньги незнакомым лицам.

Холодает и льёт: в Костанайской области ожидаются дожди и ветер В Костанайской области прогнозируется переменчивая погода с осадками, туманом и усилением ветра. Осадки и туман...

Штраф за бокал в Instagram: что грозит бизнесу Казахстанские рестораны и бары оказались под усиленным контролем надзорных органов. Прокуратура начала мониторинг социальных сетей...

Учителям станет легче? В Казахстане готовят новые правила работы В Казахстане отменили обязательное прохождение предметного квалификационного теста для опытных учителей. Об этом сообщила министр...