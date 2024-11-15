Бдительность банка спасла миллионы жительницы Костаная

В Костанае 66-летняя женщина едва не стала жертвой телефонных мошенников. Сценарий оказался типичным: сначала ей поступило сообщение якобы от бывших коллег о том, что она проходит подозреваемой по делу о мошенничестве.
Затем последовали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками полиции, оказывали давление и требовали срочно перевести деньги.
Под психологическим воздействием женщина сняла с депозита 6,5 млн тенге и готовилась отправить средства злоумышленникам.
Ситуацию удалось вовремя остановить благодаря бдительности сотрудника банка — он заподозрил обман и вызвал полицию. Однако женщина отказалась ждать правоохранителей и покинула отделение.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли её в центре города. К этому моменту она уже успела перевести мошенникам 500 тысяч тенге. Оставшиеся 6 миллионов удалось сохранить — дальнейшие переводы были оперативно пресечены.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время проводятся следственные действия.
В полиции в очередной раз напоминают: при подозрительных звонках и сообщениях важно сохранять спокойствие и ни в коем случае не переводить деньги незнакомым лицам.
