Бедность по-новому: кого теперь посчитают нуждающимися в Казахстане

В Казахстане утвердили обновлённую методику оценки бедности, которая впервые учитывает не только уровень доходов, но и условия жизни населения. Речь идёт о доступе к образованию, медицинской помощи, качеству жилья и другим ключевым аспектам. Нововведение расширяет привычный подход и вводит дополнительные показатели — многомерной и детской бедности, передает lsm.kz
От доходов — к условиям жизни
Как пояснил аналитик AERC Асхат Мухтарулы, новая методика не заменяет прежнюю систему, а дополняет её. Ранее основной акцент делался на абсолютной бедности — доле граждан с доходами ниже прожиточного минимума.
Так, в 2025 году прожиточный минимум составлял 46 228 тенге, а доля населения с доходами ниже этой отметки — 5,3%.
Однако, по словам эксперта, такой подход имеет ограничения: он фиксирует лишь крайние формы нуждаемости и не отражает реальную картину качества жизни.
Новые показатели: субъективная и многомерная бедность
В рамках обновлённой методики вводятся два дополнительных измерения.
Субъективная бедность показывает, как сами граждане оценивают своё материальное положение. В опросах респонденты определяют уровень своего благосостояния по шкале — от низкого до высокого.
Многомерная бедность позволяет оценить ситуацию шире — с учётом совокупности ограничений, с которыми сталкиваются домохозяйства.
Пять ключевых аспектов
Оценка проводится по пяти основным направлениям:
- Образование — доступность и качество обучения, наличие барьеров к детским садам и школам
- Здравоохранение — возможность получить медицинскую помощь и её качество
- Экология — состояние окружающей среды, воздуха и воды
- Жилищные условия — обеспеченность инфраструктурой и уровень скученности (менее 15 кв. м на человека)
- Уровень жизни — финансовая устойчивость, наличие долгов, доступ к базовым ресурсам
Такая система позволяет выявить уязвимость не только по доходам, но и по качеству жизни в целом.
Отдельный акцент — на детях
В методике закреплён показатель детской бедности. Ребёнок будет считаться бедным, если одновременно испытывает не менее четырёх видов лишений — например, нехватку питания, одежды или ограниченный доступ к образованию и досугу.
Относительная бедность
Дополнительно введён относительный критерий. Он рассчитывается на основе медианного дохода: к категории бедных будут относить граждан с доходами ниже 50–60% от этого уровня.
Международный опыт и перспективы
Подобные подходы уже применяются в развитых странах и позволяют получить более точную картину социального положения населения. Новая методика также может использоваться для оценки неравенства возможностей — важного показателя социальной справедливости.
Итог
Ожидается, что внедрение расширенной системы оценки позволит государству точнее выявлять уязвимые группы и принимать более адресные меры поддержки, учитывая не только доходы, но и реальные условия жизни граждан.
Детсады под угрозой: новые правила могут закрыть частные учреждения в Костанае
Земля снова доступна: в Казахстане возобновили выдачу участков
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.