Бедность по-новому: кого теперь посчитают нуждающимися в Казахстане

В Казахстане утвердили обновлённую методику оценки бедности, которая впервые учитывает не только уровень доходов, но и условия жизни населения. Речь идёт о доступе к образованию, медицинской помощи, качеству жилья и другим ключевым аспектам. Нововведение расширяет привычный подход и вводит дополнительные показатели — многомерной и детской бедности, передает lsm.kz

От доходов — к условиям жизни

Как пояснил аналитик AERC Асхат Мухтарулы, новая методика не заменяет прежнюю систему, а дополняет её. Ранее основной акцент делался на абсолютной бедности — доле граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

Так, в 2025 году прожиточный минимум составлял 46 228 тенге, а доля населения с доходами ниже этой отметки — 5,3%.

Однако, по словам эксперта, такой подход имеет ограничения: он фиксирует лишь крайние формы нуждаемости и не отражает реальную картину качества жизни.

Новые показатели: субъективная и многомерная бедность

В рамках обновлённой методики вводятся два дополнительных измерения.

Субъективная бедность показывает, как сами граждане оценивают своё материальное положение. В опросах респонденты определяют уровень своего благосостояния по шкале — от низкого до высокого.

Многомерная бедность позволяет оценить ситуацию шире — с учётом совокупности ограничений, с которыми сталкиваются домохозяйства.

Пять ключевых аспектов

Оценка проводится по пяти основным направлениям:

Образование — доступность и качество обучения, наличие барьеров к детским садам и школам

— доступность и качество обучения, наличие барьеров к детским садам и школам Здравоохранение — возможность получить медицинскую помощь и её качество

— возможность получить медицинскую помощь и её качество Экология — состояние окружающей среды, воздуха и воды

— состояние окружающей среды, воздуха и воды Жилищные условия — обеспеченность инфраструктурой и уровень скученности (менее 15 кв. м на человека)

— обеспеченность инфраструктурой и уровень скученности (менее 15 кв. м на человека) Уровень жизни — финансовая устойчивость, наличие долгов, доступ к базовым ресурсам

Такая система позволяет выявить уязвимость не только по доходам, но и по качеству жизни в целом.

Отдельный акцент — на детях

В методике закреплён показатель детской бедности. Ребёнок будет считаться бедным, если одновременно испытывает не менее четырёх видов лишений — например, нехватку питания, одежды или ограниченный доступ к образованию и досугу.

Относительная бедность

Дополнительно введён относительный критерий. Он рассчитывается на основе медианного дохода: к категории бедных будут относить граждан с доходами ниже 50–60% от этого уровня.

Международный опыт и перспективы

Подобные подходы уже применяются в развитых странах и позволяют получить более точную картину социального положения населения. Новая методика также может использоваться для оценки неравенства возможностей — важного показателя социальной справедливости.

Итог

Ожидается, что внедрение расширенной системы оценки позволит государству точнее выявлять уязвимые группы и принимать более адресные меры поддержки, учитывая не только доходы, но и реальные условия жизни граждан.

Пешеходные переходы под снос: в Костанае меняют схему движения За последние пять лет количество транспортных средств в Костанае выросло на 29 тысяч — с...

Земля снова доступна: в Казахстане возобновили выдачу участков В Казахстане возобновили выдачу земельных участков населению. Речь идет о возвращении ранее приостановленного процесса, который...