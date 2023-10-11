Распространённость недоедания — один из индикаторов цели устойчивого развития (ЦУР) «Ликвидация голода», сообщает finprom.kz Согласно методологии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), недоедание определяется как состояние, при котором человек имеет регулярный доступ к количеству еды, которое недостаточно, чтобы обеспечить его энергией для нормальной, здоровой и активной жизни. Это значит, что в семье не просто мало еды — она ещё и низкокалорийная или не содержит всего спектра необходимых питательных веществ, витаминов и микроэлементов.

В прошлом году в Казахстане стало больше бедных людей, которые не могли позволить себе покупать столько полезной и здоровой пищи, сколько им необходимо. Впервые за последние годы распространённость недоедания среди уязвимых категорий выросла сразу на несколько процентных пунктов — с 6,7% до 8,4%. На показатели сильно повлияло то, как живут малоимущие в городах. В крупных населённых пунктах этот индикатор был выше (10,4%), в сёлах — ниже (5,1%). В сравнении с показателями 2017 года доля малоимущих, которые недоедают, увеличилась с 3,6% до 8,4%.

Распространённость недоедания определяется исходя из результатов выборочных обследований домохозяйств. То есть в основе данных лежат собственные оценки опрашиваемых. Во время таких обследований в семьях специалисты Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК подробно расспрашивают, какие виды продуктов и в каких количествах семья потребляет в месяц. Собранные данные пересчитываются из расчёта каждой социальной группы.

По итогам таких обследований в 2022 году в группе 10% наименее обеспеченного населения по 8 из 10 категорий было отмечено уменьшение количества потребляемых продуктов. Люди из самой уязвимой прослойки населения стали есть на 5,5% меньше мяса, на 8,2% меньше молочных продуктов, на 6,8% меньше масла, на 9,2% меньше сладкого. Рост потребления наблюдался только по рыбе и картофелю.

Данные о годовом потреблении позволяют рассчитать, сколько малообеспеченные казахстанцы съедают в день. В прошлом году в их ежедневном рационе было всего 117 г мяса, 330 г молока и молочных продуктов, около 200 г овощей и картофеля, 70 г сладкого. Напомним, это средние данные для 10% наименее обеспеченных семей. Данных же о том, сколько съедают именно те 8,4% малообеспеченных, которые недоедают, в открытом доступе нет.

Оценивая качество жизни населения, при анкетировании эксперты БНС АСПиР РК задают несколько вопросов, касающихся как общего финансового положения, так и продовольственной безопасности. Результаты обследования 2023 года показали, что за последние 12 месяцев 6,6% опрошенных не могли себе позволить хотя бы раз в два дня есть горячие блюда с мясом или рыбой либо равноценные вегетарианские блюда. В прошлом году таких людей насчитывалось ещё больше: 7,9%.

Судя по ответам респондентов, доля тех, кто недоедает или голодает, в стране действительно невелика. Из всех опрошенных 3,6% сообщили, что не могли есть здоровую и питательную пищу из-за недостатка денег. По этой же причине 4,7% респондентов ели только несколько видов продуктов, а 2% и вовсе пропускали приём пищи. Ещё 1,5% опрошенных испытывали голод, не имея финансовой возможности купить еду, а 1,4% респондентов не ели целый день.

Официально уровень бедности в Казахстане в 2022-м достигал 5,2%, во втором квартале текущего года он снизился до 5,1%. Если рассматривать абсолютные показатели, с 2018 года количество домохозяйств, живущих на доходы ниже прожиточного минимума (ПМ), не уменьшилось, а, напротив, выросло: со 135,2 тыс. до 177,8 тыс. семей во втором квартале 2023 года (плюс 31,5%). Напомним: ПМ в текущем году составляет 40,6 тыс. тг.

Значительно больше стало и домохозяйств, которые живут (точнее, существуют) на доходы ниже стоимости продовольственной корзины (а это 55% от ПМ). Так как показатель ПМ ежегодно увеличивается, меняется и стоимость минимального продуктового набора. Например, в 2023 году стоимостный размер продовольственной корзины составил 22,3 тыс. тг. По расчётам статистиков, на такую крошечную сумму в апреле–июне текущего года в Казахстане жили 9,4 тыс. семей. В прошлом году таких очень бедных домохозяйств насчитывалось почти втрое меньше: 3,3 тыс. семей.