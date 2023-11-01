«Беги или умри». В МВД прокомментировали информацию об игре

В последнее время в социальных сетях распространяются видео об опасных развлечениях детей-подростков как «Беги или умри». В МВД прокомментировали данную информацию.

«На сегодняшний день в нашей стране таких фактов не зарегистрировано. Тем не менее за 9 месяцев текущего года по стране допущено свыше 2,5 тысяч ДТП с участием несовершеннолетних, где погибло более 200 детей и порядка 3 тысяч травмированы. Дети являлись пассажирами или пешеходами. Министерство внутренних дел призывает обезопасить наших маленьких участников дорожного движения от таких беспечных поступков и призвать всех к соблюдению Правил дорожного движения», -сообщили в МВД РК.